Энтузиасты, решившие возродить кино в Петрозаводске, объединились вокруг «Инопланетянина»

Владимир Любарский рассказал о проявлениях гражданской инициативы в Петрозаводске — в частности, о группе энтузиастов, решивших оживить местное кинопроизводство.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети напомнил, что работа с обращениями граждан не заканчивается лишь жалобами на коммунальные услуги. В столице Карелии живут активные, самостоятельные и ответственные люди.

«Вы знаете, что в нашем городе было снято несколько замечательных фильмов. Можно вспомнить такие работы как „Отпуск в сентябре“ или „Облако-рай“. С тех пор утекло немало воды, но, возможно, скоро мы увидим еще один шедевр, на этот раз короткометражку», — напомнил Владимир Любарский.

По словам градоначальника, «оживить местное кинопроизводство решила группа энтузиастов, которые объединились ради создания фильма „Инопланетянин“». Сюжет фильма повествует о выпускнике детдома, разыгравшем мальчишку в инвалидном кресле, и о том, что из этого получилось.

«На данный момент уже проведен кастинг и утверждены актёры. Команда к съемкам готова. А вот состоятся ли они зависит от результата сбора средств. Поддержать команду проекта можно финансами. Надеюсь, фильм будет снят и мы сможем побывать на его премьере», — выразил надежду Владимир Любарский.