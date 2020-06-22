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Эпидемия пошла на пользу некоторым сферам услуг в Карелии

Новости. Общество
09:57, 23 Июня 2020
фото: pixabay
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Объём платных услуг населению в Карелии за январь-май 2020 года сократился на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за последствий ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса.

Официальная статистика о ситуации в отрасли приведена в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Больше всего эпидемия ударила по туроператорам, гостиницам и санаториям Карелии – у них произошло сокращение объема услуг на 40-50% по сравнению с январем-маем 2019 года.  

Кроме того, на 40% сократился объем услуг в сфере культуры, на 37% - транспорта, 36% - юридических услуг, 27% - образования, 21% - медицины, на 20% - физической культуры и спорта.

Но и есть и такие сферы услуг, которым эпидемия пошла на пользу. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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