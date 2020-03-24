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Эпидемиолог допускает введение в Петрозаводске "комендантского часа" при "плохом сценарии"

Новости. Общество
18:40, 24 Марта 2020
фото: © AP Photo/Markus Schreiber
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Независимый эксперт полагает, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией жесткие ограничения могут затронуть города и районные центры Карелии.

Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов не считает введенные в стране карантинные меры чрезмерными.

"У нас нет другого инструмента (вакцины, противовирусных препаратов) кроме мер разобщения населения для снижения риска передачи инфекции, – заявил карельский эпидемиолог в интервью "Столице на Онего". – Ограничения прав и свобод граждан кто-то и как-то должен контролировать, можно назвать это "комендантским часом". Насколько это реально? При плохом сценарии я это допускаю в Петрозаводске, районных центрах и городах. На остальное сил не хватит, ведь надо будет охранять медицинские учреждения, да и обычной работы прибавится".  

Полностью интервью с Александром Гавриловым читайте в рубрике "Обществоведение".

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Комментарии

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Т и м у р Г а л я у т д и н о в
2020-03-24 19:59:28
Какой карантин, если в "Луми" маленькие детишки по-прежнему ходят тренироваться в хоккей. И как только родители и другие взрослые не боятся?! Есть приказ - не более 20 человек, но этот приказ нарушается. Даже если 10 детишек пришли, то с ними 10 родителей плюс обслуживающий персонал. "Луми" деньги делает за счет здоровья детей в период коронавируса и прочих заболеваний?
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