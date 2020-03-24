Эпидемиолог допускает введение в Петрозаводске "комендантского часа" при "плохом сценарии"

Независимый эксперт полагает, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией жесткие ограничения могут затронуть города и районные центры Карелии.

Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов не считает введенные в стране карантинные меры чрезмерными.

"У нас нет другого инструмента (вакцины, противовирусных препаратов) кроме мер разобщения населения для снижения риска передачи инфекции, – заявил карельский эпидемиолог в интервью "Столице на Онего". – Ограничения прав и свобод граждан кто-то и как-то должен контролировать, можно назвать это "комендантским часом". Насколько это реально? При плохом сценарии я это допускаю в Петрозаводске, районных центрах и городах. На остальное сил не хватит, ведь надо будет охранять медицинские учреждения, да и обычной работы прибавится".

Полностью интервью с Александром Гавриловым читайте в рубрике "Обществоведение".