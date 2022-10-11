Министр объяснил спад промышленного производства в Карелии

Предприятия Карелии, чья продукция отправлялась на экспорт, в основном, в западные страны, после введения санкций сократили производство, и это повлияло на общий спад в промышленности.

Такое мнение высказал министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев в рамках проекта «Объясняет ЦУР» на телеканале «Сампо ТВ.360».

«К сожалению, у нас сегодня снижается индекс промышленного производства — порядка 93% (к уровню 2021 года — прим. ред.). Это выпуск продукции в натуральных объемах. Не могут так быстро наши производители переориентироваться на новые рынки сбыта. Если раньше более 30% всей производимой продукции в Республике Карелия экспортировалось, и экспортеры были буквально здесь за углом, то сегодня наши рынки сбыта очень далеко. Это азиатские страны, это китайский рынок, и очень сложно быстро эти экспортные поставки переориентировать. Поэтому часть предприятий — „Карельский окатыш“, предприятия в сфере деревообработки, производства целлюлозы — снижают объемы производства для того, чтобы не затаривать свои склады, а переформатироваться по поставкам на новые рынки сбыта. А это и новее требования, в том числе, к продукции. Поэтому с этим макропоказателем — индексом промышленного производства — не все так просто», — пояснил министр.

По его словам, одновременно со спадом промышленности выросло сельскохозяйственное производство, строительство и объем инвестиций в экономику.