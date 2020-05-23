Еще 16 случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки

Общее число заболевших COVID-19 в республике достигло 316 человек.

Как сообщили в Оперативном штабе по распространению коронавирусной инфекции при праительстве Карелии, еще 16 случаев заражения подтверждено в Карелии: Петрозаводск - 8 человек, Сегежа – 1 человек, Кондопога – 1 человек, Суоярви – 1 человек, Прионежье -2 человека (деревня Ужесельга, село Деревянное), Олонецкий район – 3 человека (деревня Рыпушкалицы -1, село Нурмойла - 2).

Общее число заболевших составило 316 человек, в том числе - 37 детей.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 51,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,5 раз выше и составляет 228,9 случая, по Северо-Западу – 173,3.