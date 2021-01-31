Еще 231 человек заразился коронавирусом в Карелии

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии возросло до 36376.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 231 человека. Из этого числа заболевших – 215 человек, из них 25 имеют симптомы средней тяжести, 2 – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили сегодня в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 36376 жителей республики.

За сутки выздоровели еще 227 человек. Всего выписались по выздоровлению 31036 пациентов.

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. Жертвами коронавируса за все это время стали 230 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5847,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2623,8 случая, по Северо-Западу – 4596,6.

Сутками ранее коронавирус обнаружен в Карелии у 235 человек.