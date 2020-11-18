Еще 38 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Летальных исходов от внебольничной пневмонии в республике не зарегистрировано, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки 38 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, в больницы с этим диагнозом доставлены 2269 пациентов, 89 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в официальной статистике нет.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее 89-летний мужчина умер от пневмонии в Карелии.