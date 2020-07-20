Еще 41 человек в Карелии заразился коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в Карелии на 21 июля составило 1994 человека, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки в Карелии подтвержден 41 новый случай коронавируса: в Петрозаводске – 17 человек, в Прионежском районе – 6 человек (поселок Мелиоративный - 3, ст. Шуйская - 1, поселок Шуя -1, ст. Орзега -1), в Кеми – 2 человека, в Сортавале – 1 человек, в Костомукше – 2 человека, в Калевальском районе – 5 человек (Калевала - 1, поселок Боровой - 3, урочище Пизьмагуба - 1), в поселке Муезерский – 1 человек, в Суоярви - 2 человека, в Кондопоге – 2 человека, в Олонецком районе – 1 человек (деревня Верхняя Видлица), в Сегежском районе (Ондская ГЭС) – 2 человека.

Число заболевших COVID-19 в Карелии на 21 июля составило 1994 человека.

Выздоровели за время пандемии 1249 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 25 человек: в Петрозаводске – 15, в Лахденпохском районе - 3, в Прионежском районе - 2, в Пряжинском районе - 2, в Сортавальском районе - 2, в Олонецком районе – 1.

Всего умерло 12 человек.

Находятся на самокарантине – 925 (+11 за сутки).

Пребывают в местах обсервации 11 человек (-2 за сутки).

Всего в Карелии проведено 103559 исследований на коронавирус (+1236 за сутки).