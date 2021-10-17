Еще 69 детей в Карелии заразились коронавирусом

Число детей, заразившихся коронавирусной инфекцией, вновь пошло в рост.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 69 детей в Карелии. Об этом сообщает глава Минздрава Карелии на своей странице в соцсети. Днем ранее диагноз «коронавирус» был поставлен 32 маленьким пациентам.

Общее число инфицированных детей в республике выросло до 7791.

За сутки выздоровели 39 несовершеннолетних пациентов. Всего за время пандемии в Карелии по выздоровлению были выписан 7390 детей.

Напомним, за сутки COVID-19 заразились еще 285 жителей республики, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 237 пациентов.