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Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом

Новости. Общество
09:11, 30 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова
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Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки увеличилось на 8 человек и составило 74, сообщает оперштаб.

По оперативным данным на 30 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составило 74 человека.

Восемь новых подтвержденных случаев коронавируса в Карелии за минувшие сутки. Заболевшие, по информации оперштаба, это жители Петрозаводска, Сегежи и Кеми.

Число выздоровевших – 11.

Всего проведено исследований на коронавирус - 14549 (+823 за сутки).

Находятся на самокарантине - 1627 (-169 за сутки).

В местах обсервации находятся 25 человек.

Общая заболеваемость коронавирусной инфекцией в Республике Карелия 12 человек на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,6 раз выше - 67,7 человек на 100 тысяч, по Северо-Западу - 54,7.

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