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Еще два человека скончались от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:17, 19 Апреля 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Оперативный штаб карельского правительства подтвердил еще два случая смерти от COVID-19.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. В Сегежской ЦРБ скончалась жительница Сегежи 1968 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Петрозаводска 1952 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 64 человек. Из этого числа заболевших – 62 человека, из них 8 имеют симптомы средней тяжести.

Выздоровели еще 76 человек.

С начала пандемии в Карелии от коронавируса скончались 439 человек. Выздоровели от COVID-19 за весь период 43160 человек. Эта информация приведена на странице министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7363,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3204,3 случая, по Северо-Западу – 5643,5.

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