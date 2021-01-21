Еще два человека умерли от коронавируса в Карелии

В Карелии от COVID-19 скончались еще два пациента, сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции.

В Медвежьегорской ЦРБ скончался житель поселка Пиндуши 1960 года рождения, в больнице скорой медицинской помощи скончался житель поселка Новая Вилга 1955 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, заявили в опрештабе.

Общее число жертв коронавируса с начала пандемии достигло в Карелии 209 человек.

Ранее сообщалось, что в Карелии коронавирус обнаружен у 275 человек за сутки.