В Карелии коронавирус обнаружен у 275 человек за сутки

Оперштаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки COVID-19 обнаружен у 275 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 275 человек. Из этого числа заболевших – 267 человек, из них 50 имеют симптомы средней тяжести, 8 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперштаб.

Подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Выздоровели еще 302 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5439,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2491,2 случая, по Северо-Западу – 4294,4.