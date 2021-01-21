Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксклюзивное интервью с Леонидом Белугой: бизнес, финансы и репутационные потери 3
21.01.2021 13:05
Названы четыре правила питания для продления жизни 2
21.01.2021 21:30
Прокуратура Карелии предупредила о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального 39
21.01.2021 13:47
Появились кадры с места ДТП, где на трассе в Карелии сгорел автомобиль (ФОТО) 1
21.01.2021 16:57
Фура завалилась на дороге в Карелии (ФОТО) 1
21.01.2021 13:10

В Карелии коронавирус обнаружен у 275 человек за сутки

Новости. Общество
09:08, 22 Января 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Загрузка...

Оперштаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки COVID-19 обнаружен у 275 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 275 человек. Из этого числа заболевших – 267 человек, из них 50 имеют симптомы средней тяжести, 8 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперштаб.

Подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Выздоровели еще 302 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5439,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2491,2 случая, по Северо-Западу – 4294,4.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
19.01.2021, 16:40
Стали известны подробности трагедии на стройплощадке в Петрозаводске, где обнаружен труп

Аналитика

21.01.2021 12:40
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя" 40
21.01.2021 12:35
Чешского инвестора оставили без конкурентов 3
20.01.2021 12:55
Выходное пособие и ежемесячное денежное содержание 7
19.01.2021 12:13
"Не вернешь деньги – с тобой случится страшное"
19.01.2021 11:05
Вся аналитика

Чтиво

19.01.2021 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 7
18.01.2021 10:35
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»