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Еще два пациента умерли от COVID-19 в Карелии

Новости. Общество
09:29, 05 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Оперштаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о подтверждении еще двух смертей пациентов от COVID-19.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции, информирует оперштаб. В Республиканской инфекционной больнице скончались жители Петрозаводска 1935 и 1939 годов рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 39 человек. Из этого числа заболевших – 36 человек, из них 9 имеют симптомы средней тяжести. Выздоровели еще 52 человека.

По официальным данным властей с начала пандемии в Карелии скончались от коронавируса 482 человека. Выздоровели за этот же период 44074 человек. Информация об этом содержится на странице в соцсети главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7485,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3297,8 случая, по Северо-Западу – 5779,6.

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