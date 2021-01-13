Еще один известный судья ушел в отставку в Петрозаводске

Судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов покинул свой пост.

Информация об этом содержится на сайте квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

"Прекращены полномочия в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия Смирнова А.А. (с 1 ноября 2020 года)", - гласит текст решения коллегии.

Указанные пункты федерального закона предполагают, что полномочия судьи были прекращены на основании его письменного заявления об отставке.

Судья Александр Смирнов вел резонансные процессы в городском суде. В частности, он занимался делом о трагической гибели детей из лагеря "Парк-отель "Сямозеро". Он же вёл процесс по делу полицейских, не сумевших остановить "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова.

Ранее сообщалось, что в отставку ушел известный петрозаводский судья Дмитрий Хромых.