Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку 15
13.01.2021 12:58
Житель Мурманской области погиб в страшном ДТП на севере Карелии
13.01.2021 10:18
Прокуратура нашла в Петрозаводске опасную теплосеть 5
13.01.2021 18:20
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник 5
13.01.2021 15:50
Осужденный за взятки экс-глава Госкомимущества Карелии Денис Косарев вышел из колонии 12
13.01.2021 11:37

Еще один известный судья ушел в отставку в Петрозаводске

Новости. Общество
09:33, 14 Января 2021
фото: Илона Радкевич / Руна
Загрузка...

Судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов покинул свой пост.

Информация об этом содержится на сайте квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

"Прекращены полномочия в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия Смирнова А.А. (с 1 ноября 2020 года)", - гласит текст решения коллегии.

Указанные пункты федерального закона предполагают, что полномочия судьи были прекращены на основании его письменного заявления об отставке.

Судья Александр Смирнов вел резонансные процессы в городском суде. В частности, он занимался делом о трагической гибели детей из лагеря "Парк-отель "Сямозеро". Он же вёл процесс по делу полицейских, не сумевших остановить "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова.

Ранее сообщалось, что в отставку ушел известный петрозаводский судья Дмитрий Хромых.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-01-14 10:08:32
Не спроста. Как пришёл Наквас, многих поубирали. Суд , уже не раз , за это время принимал одиозные решения. На весь мир прославились. .
*
2021-01-14 09:59:28
Правильно и сделал . " раньше выйдешь . может и не сядешь". Токсично там всё стало .
User
2021-01-14 09:49:27
Они что-то узнали?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:30
Уволился молодой директор, со скандалом назначенный на пост руководителя школы №43 в Петрозаводске
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
07.01.2021, 14:34
Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник

Аналитика

12.01.2021 16:20
Обществоведение
Депутаты предпочли обойтись без "пертурбаций" с бюджетом 3
Профильный комитет карельского парламента не поддержал предложение оппозиции о единовременной денежной выплате жителям республики старше 65 лет.
"Город у воды" начнется со школы
12.01.2021 12:10
Общественному оку закрывают веки 1
11.01.2021 16:30
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
11.01.2021 16:23
Особенный 2020-й: итоги года с Элиссаном Шандаловичем
04.01.2021 10:30
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 8
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»