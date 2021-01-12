Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Осужденный за взятку зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев не стал обжаловать приговор 9
12.01.2021 16:53
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его 4
Сегодня 09:50
Водитель иномарки пропал в Карелии в Рождество (ФОТО) 2
12.01.2021 16:34
Ученые объяснили, чем особенно опасны электронные сигареты и вейп 2
12.01.2021 21:05
Уволился молодой директор, со скандалом назначенный на пост руководителя школы №43 в Петрозаводске 6
Новое
Сегодня 12:30

Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку

Новости. Общество
12:58, 13 Января 2021
фото: Фото: ИА "Республика" / Максим Смирнов
Загрузка...

Судья Петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых покинул свой пост накануне новогодних каникул.

Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Михаил Шогин. По его словам, отставка судьи была неожиданной, ее не афишировали.

"У него прощания никакого не было. Просто вот 30 декабря – последний рабочий день. И человек пропал", - рассказал Шогин "Столице на Онего".

Отставка Дмитрия Хромых, по оценке адвоката, кажется внезапной, поскольку судья был на хорошем счету в профессиональной среде.

"Это вообще такой монстр юриспруденции… На сайте квалификационной коллегии Республики Карелия есть только решение, что прекращены его полномочия с 31 декабря на основании его личного заявления. То есть перевожу на русский язык: человек ушел в добровольную отставку. А как так вот? Он 17 лет отработал судьей. Ему до максимальной пенсии года два-три осталось. Человек работает. Всё, вроде бы, хорошо. Его всё устраивает. Его все хвалят. Взял и вдруг в отставку ушел", - рассказал Михаил Шогин.

Информация о прекращении полномочий судьи Дмитрия Хромых подтверждается квалификационной коллегией судей республики.

"Прекращены полномочия в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" судьи Петрозаводского городского  суда Республики Карелия Хромых Д.Н. (с 1 января 2021 года)", - гласит текст на официальном сайте коллегии.

Адвокат Михаил Шогин также сообщил, что незадолго до своей отставки судья Дмитрий Хромых вынес резонансные решения по громкому делу о взятках в госкомитете по управлению госимуществом Карелии. Так, в сентябре 2020 года к 12 годам колонии строгого режима был приговорен бывший заместитель председателя главы Госкомимущества Сергей Максимов.

В это же время семь лет колонии общего режима получил предприниматель Степан Морозов, которого осудили за дачу взяток экс-руководству Госкомимущества. Интересы Морозова в суде представляет адвокат Михаил Шогин.

Судья Петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых вел ряд резонансных процессов в карельской столице. В частности, он принимал решение по делу экс-директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова, осужденного за получение взяток. Хромых вел процесс по делу священника Ивана Петунова, который насмерть сбил сотрудницу ПетрГУ. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Митяй
2021-01-13 13:38:39
Ушёл или " ушли"!?!? Хотя ,при таких делах, тут никаких нервов не хватит....
кир
2021-01-13 13:08:52
И что? Его личное дело.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
06.01.2021, 13:07
В новом районе Петрозаводска течет речка из дерьма (ФОТО, ВИДЕО)
07.01.2021, 14:34
Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся
11.01.2021, 16:25
Минздрав Карелии услышал мольбу жительницы Сегежи и пришел на помощь
11.01.2021, 12:22
Туристы заплатили за пять дней в Карелии почти миллион рублей

Аналитика

12.01.2021 16:23
Капитал
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
Депутаты предпочли обойтись без "пертурбаций" с бюджетом 3
12.01.2021 16:20
"Город у воды" начнется со школы
12.01.2021 12:10
Общественному оку закрывают веки 1
11.01.2021 16:05
Особенный 2020-й: итоги года с Элиссаном Шандаловичем
04.01.2021 10:30
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 7
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»