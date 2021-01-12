Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку

Судья Петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых покинул свой пост накануне новогодних каникул.

Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Михаил Шогин. По его словам, отставка судьи была неожиданной, ее не афишировали.

"У него прощания никакого не было. Просто вот 30 декабря – последний рабочий день. И человек пропал", - рассказал Шогин "Столице на Онего".

Отставка Дмитрия Хромых, по оценке адвоката, кажется внезапной, поскольку судья был на хорошем счету в профессиональной среде.

"Это вообще такой монстр юриспруденции… На сайте квалификационной коллегии Республики Карелия есть только решение, что прекращены его полномочия с 31 декабря на основании его личного заявления. То есть перевожу на русский язык: человек ушел в добровольную отставку. А как так вот? Он 17 лет отработал судьей. Ему до максимальной пенсии года два-три осталось. Человек работает. Всё, вроде бы, хорошо. Его всё устраивает. Его все хвалят. Взял и вдруг в отставку ушел", - рассказал Михаил Шогин.

Информация о прекращении полномочий судьи Дмитрия Хромых подтверждается квалификационной коллегией судей республики.

"Прекращены полномочия в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия Хромых Д.Н. (с 1 января 2021 года)", - гласит текст на официальном сайте коллегии.

Адвокат Михаил Шогин также сообщил, что незадолго до своей отставки судья Дмитрий Хромых вынес резонансные решения по громкому делу о взятках в госкомитете по управлению госимуществом Карелии. Так, в сентябре 2020 года к 12 годам колонии строгого режима был приговорен бывший заместитель председателя главы Госкомимущества Сергей Максимов.

В это же время семь лет колонии общего режима получил предприниматель Степан Морозов, которого осудили за дачу взяток экс-руководству Госкомимущества. Интересы Морозова в суде представляет адвокат Михаил Шогин.

Судья Петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых вел ряд резонансных процессов в карельской столице. В частности, он принимал решение по делу экс-директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова, осужденного за получение взяток. Хромых вел процесс по делу священника Ивана Петунова, который насмерть сбил сотрудницу ПетрГУ.