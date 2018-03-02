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Новости. Криминал
16:20, 02 Марта 2018

СРОЧНО: Нелидов приговорен к 8 годам колонии строгого режима

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Петрозаводский городской суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима экс-главу Карелии и бывшего директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова, обвиняемого в получении взяток.

Такое решение огласил в пятницу судья Дмитрий Хромых.

Андрей Нелидов приговорен к 8 годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа. Также суд постановил лишить его государственной награды.

Ивану Романову назначен 21 год колонии строгого режима и 16,5 млн рублей штрафа. 

Ранее гособвинение потребовало назначить Нелидову 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 55 млн рублей, а его советнику Романову - 8 лет колонии и штраф в 27,5 млн рублей. Поскольку Романов осужден на 20 лет за педофилию, прокуратура попросила с учетом сложения наказаний проговорить экс-советника Нелидова к 23 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы.

Как утверждает гособвинение, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

Адвокаты Нелидова Дмитрий Ильин и Алексей Соловьев заявили в прениях, что доводы государственного обвинения "противоречивы и непоследовательны" и попросили оправдать Нелидова по ч.6 ст.290 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления. Защитник Ивана Романова Александр Яковлев в прениях также попросил оправдательного приговора.

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Комментарии

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Рэм
2018-03-02 21:25:54
В Китае таких расстреливают и правильно делают,а то у нас никак с коррупцией так и не борются по-настоящему, человек 200,"гайдаровцев",растащили всю страну ,об этом все кандидаты в Президенты говорят и что? А Нелидов,кроме себя и денег никого не видел,развалил БОП,потом и Карелию. 8 лет это мелочь за такой "труд"....,но всё равно спасибо суду и прокуратуре со следователями!!!
sherhan2
2018-03-02 20:58:33
А Романов вообще вне конкурса.Жаль,расстрельную статью отменили.Такие люди жить не должны.
deep
2018-03-02 20:37:10
А вот эти суммы штрафов для «красного словца» или есть возможность реально получить? А то лимоны, лимоны, а сколько то хоть реально возвращают?
sherhan2
2018-03-02 20:22:12
К чему стремился-то и получил.Возомнил себя неприкасаемым? Сам же сказал,что чувствовал себя соратником Путина.По повадкам заметно было.Помню,как мне противно было видеть Главу Карелии Нелидова у туркомплекса "Карелия".Какой то высокопоставленный чин приезжал.Так вот "наш" Нелидов в костюме цвета обоссаной простыни покурив сигаретку,блатным жестом запустил окурок на тротуар,несмотря на наличие двух урн рядом с ним.Думал,приблатненный? Вот там теперь и доказывай.
2018-03-02 20:21:58
довыеживались. занавес.
а судя по роже романова (если это фото с приговора), ему уже все "до жопы", т.к. он все понимает... 21 год.... печальный конец
баян
2018-03-02 19:47:12
все таки есть справедливость! Вор и педофил получили по заслугам
Плейшнер
2018-03-02 18:54:35
Мутные какие то решения суда . Галкин взял меньше получил больше , Нелидов взял больше получил меньше . Составами выгоднее что ли воровать.
кир
2018-03-02 18:32:09
Не знаю, но мне почему-то жалко старика.
Саныч
2018-03-02 20:59:08
кир, очнись, а то расплачусь. Ты же сталинист старый, откуда жалость?
кир
2018-03-02 21:58:49
Саныч, не сталинист и не старый, а более информированный по жизни.
кир
2018-03-03 02:03:26
Мизантроп, рок на газовой трубе посмотрел.
Мизантроп
2018-03-02 23:01:47
кир, Не грусти.))) https://www.youtube.com/watch?v=Q4zMu8MjsW0
Мизантроп
2018-03-02 18:52:47
кир, То тебе баб, молодых и красивых, жалко, то стариков. Ты определись, уже.)))
кир
2018-03-02 19:12:16
Мизантроп, жалею людей, потому что понимаю их. Увы.
goo
2018-03-02 18:49:02
кир, ты всегда защищаешь коррупционеров и бандосов.
однозначно
2018-03-02 17:52:30
бе-бе-бе.. - подразнил Нелидов из клетки бывшего судью Галкина и показал ему язык.
Неравнодушный
2018-03-02 17:29:26
С педофилией и взяточничеством покончено. Переходим к водным процедурам.
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