СРОЧНО: Нелидов приговорен к 8 годам колонии строгого режима

Петрозаводский городской суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима экс-главу Карелии и бывшего директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова, обвиняемого в получении взяток.

Такое решение огласил в пятницу судья Дмитрий Хромых.

Андрей Нелидов приговорен к 8 годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа. Также суд постановил лишить его государственной награды.

Ивану Романову назначен 21 год колонии строгого режима и 16,5 млн рублей штрафа.

Ранее гособвинение потребовало назначить Нелидову 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 55 млн рублей, а его советнику Романову - 8 лет колонии и штраф в 27,5 млн рублей. Поскольку Романов осужден на 20 лет за педофилию, прокуратура попросила с учетом сложения наказаний проговорить экс-советника Нелидова к 23 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы.

Как утверждает гособвинение, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

Адвокаты Нелидова Дмитрий Ильин и Алексей Соловьев заявили в прениях, что доводы государственного обвинения "противоречивы и непоследовательны" и попросили оправдать Нелидова по ч.6 ст.290 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления. Защитник Ивана Романова Александр Яковлев в прениях также попросил оправдательного приговора.