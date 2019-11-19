16:18, 19 Ноября 2019
По делу полицейских, не сумевших остановить "петрозаводского маньяка", назначен судья
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В Петрозаводске судьей по "полицейскому" делу назначен Александр Смирнов.
Перед судом предстанут три сотрудника Управления МВД по Петрозаводску. Они обвиняются в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.
Стало известно, что рассматривать так называемое "полицейское" дело будет судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов. Напомним, что ранее он вынес приговор по резонансному делу о гибели 14 детей на Сямозере.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
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