Еще один мост открыли для движения после ремонта на трассе «Петрозаводск-Суоярви»

Новый мост через реку Кутижма на трассе «Петрозаводск-Суоярви» открыт для движения.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Открыли движение по новому мосту через реку Кутижма на трассе «Петрозаводск-Суоярви». Подрядчик - «ПСК Строитель» - выполнил основной объем работ досрочно, сейчас приступает к благоустройству и установке освещения», - пишет руководитель республики.

Парфенчиков напомнил, что в июле была завершена реконструкция моста через Сяпсю. Сейчас дорожники приступают к замене еще одной переправы - в Чалне.

«Параллельно идет реконструкция самого проблемного отрезка дороги - с 25 по 33 км. Меняем не только асфальт, но и основание. По сути, это будет полностью новый участок трассы. За последние годы мы привели в порядок более 90 км этой стратегически важной региональной дороги. Будем заниматься ею и дальше. Она даст импульс не только развитию города Суоярви, но и поселениям Пряжинского и Суоярвского районов», - уверен глава республики.

Ранее сообщалось, в Лахденпохском районе начался ремонт старого моста на дороге между поселками Куркиеки и Терву.