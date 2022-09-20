Водители на юге Карелии вынуждены объезжать ремонт моста по закрытой дороге (ФОТО)

В Лахденпохском районе начался ремонт старого моста на дороге между поселками Куркиеки и Терву.

Как сообщила депутат Куркиекского сельского поселения Анна Чекконен, в Лахденпохском районе вчера, 20 сентября, начался ремонт старого моста через реку Соскуанйоки на дороге между поселками Куркиеки и Терву. Подрядчик уже полностью демонтировал старый настил и брусья.

Ремонтные работы предположительно продлятся до 27 сентября. Объезд действует через федеральную трассу, при этом часть пути проходит по закрытой дороге Отсанлахти и А-121 «Кола».

По словам депутата, старая асфальтированная дорога ранее была закрыта, но при этом продолжает функционировать, более того — через нее действует официальный объезд ремонта моста через реку Соскуанйоки.

Депутат выразила надежду, что эта дорога вновь будет взята на баланс Карелии или Лахденпохского района.