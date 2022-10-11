Еще один участник спецоперации из Карелии награжден медалью Жукова (ВИДЕО)

Двадцатилетнему жителю Питкяранты Трофиму Зайцеву за мужество и стойкость, проявленные в ходе спецоперации, вручили медаль Жукова.

В минувший вторник, 29 ноября, в Питкяранте чествовали земляка, отмеченного высокой наградой. Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

«20-летний парень отправился в зону СВО добровольцем еще в марте. Участвовал в боях вблизи города Изюм, спасал сослуживцев – вытаскивал ребят из-под подбитых БТР. При выполнении боевых задач получил осколочное ранение. После реабилитации вернулся домой», - пишет руководитель республики.

Парфенчиков поблагодарил Трофима за службу.

«Гордимся тобой!», - подытожил Парфенчиков.

Ранее участвовавшему в спецоперации на Украине жителю Олонца Дмитрию Иванову вручили медаль Жукова.