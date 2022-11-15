Участник спецоперации из Карелии награжден медалью Жукова (ВИДЕО)

Участвовавший в спецоперации на Украине житель Олонца Дмитрий Иванов награжден медалью Жукова.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Дмитрий в числе первых отправился на фронт добровольцем. Воевал на Изюмском направлении. В бою при наступлении у поселка Долгенькое получил ранение, но выполнил все поставленные боевые задачи и спас товарищей. Дмитрий, благодарю за службу. Гордимся тобой», — написал губернатор.