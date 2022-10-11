Еще одна бригада врачей отправилась из Карелии к мобилизованным в Ленобласть

Бригада медиков из Сортавальской ЦРБ выехала в пункт дислокации мобилизованных из Карелии, которые пожаловались на рост ОРВИ.

В Ленобласть сегодня, 17 октября, выехала бригада специалистов из Сортавальской ЦРБ во главе с главным врачом Александром Романовым. Они везут в воинскую часть, где находятся мобилизованные из Карелии, еще больше лекарств и расходных материалов. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«В месте дислокации начал работу мобильный флюорографический комплекс, который мы направили вчера из Республиканского противотуберкулезного диспансера. Сегодня планируем сделать диагностику почти у 30 человек. Отмечу, что наши врачи обследуют всех военнослужащих, не только мобилизованных из Карелии», — пишет министр здравоохранения республики.

По словам Охлопкова, командование части в Ленинградской области поблагодарило регион за помощь и передали слова благодарности от мобилизованных.

Напомним, в минувшее воскресенье из Питкярантской ЦРБ в Ленобласть отправилась бригада медицинских работников: врач, два фельдшера и медицинская сестра. Специалисты повезли с собой медикаменты, а также ИХА-тесты. Срочный выезд медиков был организован в связи с поступившей главе Карелии информацией о росте заболеваемости ОРВИ в местах дислокации мобилизованных.