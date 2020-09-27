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Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии

Новости. Общество
09:07, 28 Сентября 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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Всего за время пандемии в Карелии скончались 36 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили в оперштабе Карелии.

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась 79-летняя жительница села Шелтозера Прионежского района, имевшая сопутствующие заболевания.

Подтверждены еще 18 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 11 человек, в Питкярантском районе – 4 человека (поселок Хийденсельга), в Олонце – 1 человек, в Пряжинском районе – 1 человек (поселок Новые Пески), в Прионежском районе – 1 человек (СНТ "Солнечный").
Общее число заболевших коронавирусом на 28 сентября составило в Карелии 3914 человек.

Выздоровели 3280 человек, за минувшие сутки выписались по выздоровлению 22 пациента: в Петрозаводске – 18, в Прионежском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Костомукше – 1, в Суоярвском районе – 1.

Всего за время пандемии в Карелии скончались 36 пациентов с диагнозом COVID-19.

Всего в Карелии проведено 174494 исследования на корронавирус, за минувшие сутки – 978 тестов.

На самокарантине по коронавирусу находится 1091 человек (+13 за сутки).

В местах обсервации находится 1 человек.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 637,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 784,7 случая, по Северо-Западу – 801,4.

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