Еще одна страна откроет въезд россиянам

Польское правительство решило обновить список стран, гражданам которых разрешается въезжать на территорию страны.

Об сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское агентство печати.

По данным агентства, в ближайшее время разрешение на въезд в Польшу получат россияне, а также граждане Китая, Сингапура, Сербии, Габона, Сан-Томе и Принсипи.

При этом расширится перечень стран, гражданам которых въезд в Польшу будет запрещен. Среди них Бельгия, Испания, Французская Полинезия, США, Индия, Филиппины и другие — всего 63 страны.