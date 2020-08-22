Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Карелия обречена на вымирание 4
Сегодня 16:50
Роспотребнадзор Карелии рекомендует не собирать переросшие грибы
Сегодня 14:57
Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии
Сегодня 08:53
Ливневые дожди идут в Карелию
Сегодня 13:26
В Карелии будут судить директора фирмы, шантажировавшего рабочих 2
Сегодня 13:47

Еще одна страна откроет въезд россиянам

Новости. Общество
19:40, 22 Августа 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
Загрузка...

Польское правительство решило обновить список стран, гражданам которых разрешается въезжать на территорию страны.

Об сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское агентство печати.

По данным агентства, в ближайшее время разрешение на въезд в Польшу получат россияне, а также граждане Китая, Сингапура, Сербии, Габона, Сан-Томе и Принсипи.

При этом расширится перечень стран, гражданам которых въезд в Польшу будет запрещен. Среди них Бельгия, Испания, Французская Полинезия, США, Индия, Филиппины и другие — всего 63 страны.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-22 19:50:34
Деньги возить туда будут западники.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
16.08.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ
16.08.2020, 09:06
Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком на трассе в Карелии
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)

Аналитика

21.08.2020 11:27
Обществоведение
Карелии прогнозируют медленное вымирание 1
Естественную убыль населения республики в ближайшие полтора десятка лет не покроют даже мигранты.
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали
21.08.2020 09:40
Алло, кто на проводе?
20.08.2020 09:30
Теплотрасса с сюрпризом 2
19.08.2020 11:28
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 1
18.08.2020 16:41
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:11
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
21.08.2020 11:05
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»