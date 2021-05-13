Еще одна свалка тухлой рыбы и мертвый тюлень обнаружены в районе Карелии

В Калевальском районе в 100 метрах от дороги обнаружена вторая свалка дохлой рыбы.

Накануне Дня Победы, 8 мая, жители поселка Калевала обнаружили ещё одну свалка тухлой форели, сообщается в паблике «Экологическая справедливость».

Ранее, 6 мая, в двух километрах от поселка Кепа на обочине дороги была обнаружена первая свалка тухлой рыбы.

Про информации паблика, расстояние между свалками дохлой форели 13,3 км по прямой.

«Примерно в 100 м от дороги и в 30 м от реки Кужатоя обнаружен лабаз, а возле него - 100-120-килограммовая куча тухлой рыбы. В бачке рядом с выброшенной тухлой рыбой - мертвый тюлень», - написано в паблике «Экологическая справедливость».

По данному факту калевальцы обратились в полицию, а также на горячую линию Министерства природных ресурсов и экологии Карелии.

Экоактивисты и местные жители подозревают, что дохлая форель - это отходы деятельности форелевых садковых хозяйств, которые должны утилизироваться в скотомогильниках или крематорах.

Но председатель ассоциации форелеводов Карелии Виталий Артамонов опровергает версию экоактивистов, сообщая, что они так не утилизируют отходы – «это все наговоры».

Местные борцы за экологию отступать не намерены и надеются с помощью правоохранительных органов найти и наказать виновников.