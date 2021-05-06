Свалка тухлой форели обнаружена на обочине дороги в районе Карелии

В Калевальском районе, в двух километрах от поселка Кепа, обнаружена свалка дохлой рыбы.

В минувший четверг, 6 мая, в двух километрах от поселка Кепа и в 150 метрах от моста через р. Кепа-1 (неподалёку от места, где в советские времена располагался пограничный КПП), на обочине дороги обнаружена свалка тухлой рыбы, сообщается в паблике «Экологическая справедливость».

«Это дохлая форель. Это отходы деятельности форелевых садковых хозяйств, которые должны утилизироваться в скотомогильниках или крематорах. Это оборотная сторона "успехов" министерства сельского хозяйства, 1-го места Карелии по объему выращивания форели в РФ, - сообщается в паблике. - С приходом тепла вся эта тухлятина поплывёт в чистейшую реку Кепа через Юпяужшуо, самое большое болото Карелии и Фенноскандии».

Авторы сообщения напомнили, что ранее, в период летнего и осеннего сезона 2020 г., общественный инспектор по охране окружающей среды Минприроды РК А.В. Чудинов подобные "деликатесы" обнаружил на деревьях в лесу недалеко от деревень Войница и Куусиниеми, а также по направлению в сторону Тунгозера. По этим фактам были направлены обращения в контролирующие органы.

Экоактивисты подозревают, что тухлую рыбу могут использовать в качестве привады на медведя.

«По факту обнаружения свалки тухлой рыбы отправлено обращение на горячую линию Минприроды, откуда сообщили, что сигнал принят», - отмечается в паблике.