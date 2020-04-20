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Еще одна жительница Карелии скончалась от пневмонии

Новости. Общество
10:10, 21 Апреля 2020
фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС
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Умерла 95-летняя женщина, которая была госпитализирована с внебольничной пневмонией.

За минувшие сутки в больницы республики были госпитализированы 10 человек с внебольничной пневмонией. Одна женщина старше 95-ти лет умерла. У пациентки была сопутствующая сердечно-сосудистая патология. Обследование ее на коронавирус дало отрицательный результат. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Всего с 1 апреля в больницы с таким диагнозом попали 147 человек сообщил о новых случаях пневмонии. 24 жителя Карелии умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

"Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19. Проводится в большинстве случаев компьютерная томография. С последним обстоятельством, в том числе, связан рост зарегистрированных пневмоний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - напомнил Парфенчиков.

Напомним, с начала года в Карелии более 70 человек умерли от внебольничной пневмонии

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