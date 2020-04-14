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Еще семь жителей Карелии попали в больницу с пневмонией

Новости. Общество
11:08, 15 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Михаил Охлопков
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За минувшие сутки семь жителей республики были госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в "ВКонтакте" о новых случаях заболевания пневмонией в регионе. С 1 апреля с таким диагнозом были госпитализированы 83 человека, из них семь - за последние сутки. 17 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). С 14 на 15 апреля новых летальных случаев нет.

Напомним, за первый квартал 2020 года зарегистрировано 1248 случаев внебольничной пневмонии. Из них 67 больных (5,4%) умерли. Всем больным пневмонией проводятся исследования на коронавирусную инфекцию.

 

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