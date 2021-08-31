Еще три смерти от коронавируса подтверждены в Карелии

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три смерти пациентов от коронавирусной инфекции.

По данным на первое сентября, в Карелии подтверждены еще три смерти пациентов от ковида. Общее число жертв пандемии достигло 782 человек. Эта информация представлена на странице главы республиканского Минздрава Михаила Охлопкова.

За сутки инфицированы 158 человек (155 не были привиты). Из них заболевших 156 человек, средней тяжести — 41, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ИВЛ — 1.

В стационарах находятся 575 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 7 человек (из них один на инвазивной ИВЛ).

За день выздоровели после коронавируса 165 человек.

Всего с начала пандемии ковид был обнаружен у 61272 человек. Поправились за все время 57920 человек.