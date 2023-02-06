Еще выгоднее: ликбез по рефинансированию кредита

Новые предложения от банков по рефинансированию появляются со стабильной регулярностью, благодаря чему заемщики могут улучшить первоначальные условия по кредитам.

В этой статье редакция «Столицы на Онего» вместе с экспертами ПСБ разбирается, как превратить несколько займов в один и переоформить кредит на более выгодных условиях.

Рефинансирование – это перекредитование, которое позволяет оформить новый заем на более выгодных условиях для полного или частичного погашения предыдущего кредита.

Например, три года назад Иван взял кредит в размере 500 тыс. рублей на покупку автомобиля под 24% годовых. Спустя год молодой человек нашел банковское предложение по рефинансированию под 12% годовых. Воспользовавшись им, он сумел не только сократить размер ежемесячного платежа, но и сэкономить на сумме выплачиваемых процентов по кредиту.

Рефинансировать можно практически любые кредиты: потребительские, автокредиты, задолженность по кредитным картам и даже ипотеку.

С помощью рефинансирования вы сможете:

•уменьшить общую переплату по кредитам;

•объединить несколько кредитов в один – так удобнее осуществлять выплаты;

•уменьшить ежемесячный платёж;

•получить дополнительные средства без увеличения ежемесячного платежа.

Рефинансировать кредит возможно не только в том банке, в котором вы его оформляли. Сейчас многие крупные финансовые организации предлагают большое разнообразие программ, поэтому стоит выбирать отвечающуюименно вашим запросам.

Эксперты ПСБ дают несколько лайфхаков по рефинансированию:

•определите цель рефинансирования (например, сокращение ежемесячного платежа);

•запросите в банке сумму остатка по вашему кредиту, чтобы просчитать выгоду;

•изучите банковские предложения по процентным ставкам и выберите оптимальный вариант;

•перед принятием решенияпосчитайте все затраты: комиссии, плату за страхование, суммы переплат и ежемесячных платежей.

С учетом всех нюансов вы подберете наиболее приемлемые условия и снизите финансовую нагрузку.

«ПСБ предлагает кредитный лимит от 50 тысяч до 5 млн рублей*.

Рефинансирование позволяет объединить до пяти кредитов в один. Это условие распространяется на кредиты, оформленные в других банках. Кроме того, при оформлении кредита со страховкой и своевременным внесениемплатежей у клиента появляется возможность снизить ставку на весь срок кредитования. В совокупности эти условия помогут заемщику оптимизировать параметры кредита и решить свои текущие финансовые задачи», – рассказывает региональный директор дополнительного офиса «Петрозаводский» ПСБ Ирина Серкова.

*Рефинансирование кредитов доступно для оформления во всех офисах ПСБ. Кредитный лимит составляет от 50 тысяч до 5 млн рублей. Рефинансирование кредитов позволяет объединить до 5 кредитов в один: потребительские, в том числе POS, кредитные карты, даже с лимитом овердрафта, ипотеку и автокредиты.

Процентная ставка – от 4,5% годовых. При оформлении кредита со страховкой у клиента появляется возможность снизить ставку на 1% каждый год или на 3% за весь срок кредита. Срок кредитования – от 1 до 7 лет. Пеня при неоплате очередного платежа - 0,06% от суммы просроченной задолженности в день.

Для клиентов ПСБ предоставляет возможность оформить кредитные каникулы сроком на 2 месяца.

Условия по рефинансирования читайте по ссылке https://www.psbank.ru/Personal/Loans/Refinancing

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г. ИНН 7744000912