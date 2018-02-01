"Чистый город" представил семь планировок двухкомнатных квартир

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Осталось всего два дома до завершения строительства экорайона Древлянка-8.
На Древлянке-8 большой выбор разнообразных удобных планировок квартир. Представлены семь вариантов двухкомнатных квартир:
46 кв.м. от 2 020 000 руб.
47 кв.м. от 2 150 000 руб.
51,5 кв.м. от 2 350 000 руб.
53 кв.м. от 2 300 000 руб.
54 кв.м. от 2 460 000 руб.
57 кв.м. от 2 600 000 руб.
58,5 кв.м. от 2 500 000 руб.
Жилой микрорайон Древлянка-8 является первым крупным проектом застройки Петрозаводска за последние 30 лет. Схема планировки района выполнена в духе финского лесного города. Представляем вашему вниманию неоспоримые преимущества жизни на Древлянке-8:
- Чистая артезианская вода из скважины никогда не закончится
- Отопление дешевле почти в 2 раза
Экономия на коммунальных платежах за счет наличия счетчиков на все виды энергии и регулировочных кранов на отоплении.
- Транспортная доступность
- Детские игровые площадки в каждом дворе, скамейки, урны, бесплатный Wi-Fi и видеонаблюдение во дворах. Весной откроется сенсорный сад
- ЗОЖный район
Для горожан микрорайона построили спортивный комплекс, футбольное и волейбольное поле, установили тренажеры Маркелова, сделали велосипедные дорожки. В этом году поставили новую хоккейную коробку, открытый ледовый каток теперь доступен для всех жителей города.
Спортивные праздники на Древлянке-8 стали неотъемлемой частью жизни не только жителей экорайона, но и всего города.
- Большой торговый центр SPAR работает 24 часа
- Отсутствие уплотнительной застройки, большая зона паркинга в каждом дворе микрорайона
- Чистый воздух, кругом парки и лес
- Поддержка семейных ценностей
В микрорайоне есть Семейный парк, где можно посадить свое фамильное дерево.
- Качество превыше всего
Комфортные квартиры с удобными и разнообразными планировками от 33 до 97 кв.м.
Посмотрите видео микрорайона с высоты птичьего полета.
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