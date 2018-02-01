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Новости. Экономика
13:57, 01 Февраля 2018

"Чистый город" представил семь планировок двухкомнатных квартир

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Осталось всего два дома до завершения строительства экорайона Древлянка-8.

На Древлянке-8 большой выбор разнообразных удобных планировок квартир. Представлены семь вариантов двухкомнатных квартир:

46 кв.м. от 2 020 000 руб.

47 кв.м. от 2 150 000 руб.

51,5 кв.м. от 2 350 000 руб.

53 кв.м. от 2 300 000 руб.

54 кв.м. от 2 460 000 руб.

57 кв.м. от 2 600 000 руб.

58,5 кв.м. от 2 500 000 руб.

Жилой микрорайон Древлянка-8 является первым крупным проектом застройки Петрозаводска за последние 30 лет. Схема планировки района выполнена в духе финского лесного города. Представляем вашему вниманию неоспоримые преимущества жизни на Древлянке-8:

  • Чистая артезианская вода из скважины никогда не закончится
  • Отопление дешевле почти в 2 раза

Экономия на коммунальных платежах за счет наличия счетчиков на все виды энергии и регулировочных кранов на отоплении.

  • Транспортная доступность
  • Детские игровые площадки в каждом дворе, скамейки, урны, бесплатный Wi-Fi и видеонаблюдение во дворах. Весной откроется сенсорный сад
  • ЗОЖный район

Для горожан микрорайона построили спортивный комплекс, футбольное и волейбольное поле, установили тренажеры Маркелова, сделали велосипедные дорожки. В этом году поставили новую хоккейную коробку, открытый ледовый каток теперь доступен для всех жителей города.

Спортивные праздники на Древлянке-8 стали неотъемлемой частью жизни не только жителей экорайона, но и всего города.

  • Большой торговый центр SPAR работает 24 часа
  • Отсутствие уплотнительной застройки, большая зона паркинга в каждом дворе микрорайона
  • Чистый воздух, кругом парки и лес
  • Поддержка семейных ценностей

В микрорайоне есть Семейный парк, где можно посадить свое фамильное дерево.

  • Качество превыше всего

Комфортные квартиры с удобными и разнообразными планировками от 33 до 97 кв.м.

Посмотрите видео микрорайона с высоты птичьего полета.

Убедили? Тогда забронировать квартиру в микрорайоне Древлянка-8 можно на сайте neo-city.ru.

Осталось всего два дома. Пройдите 3D-тур по квартире на сайте или в офисе продаж "Чистый город".

Специальные условия на покупку квартиры за наличный расчет. Ипотека от 7,4% годовых.

Подробнее на сайте компании.

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