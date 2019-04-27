Есть ли шансы у оппозиции на довыборах в Петросовет?

В сентябре, в Единый день голосования, в столице Карелии состоятся довыборы двух депутатов Петрозаводского городского совета.

Несколько удивительно, но пока единственной общественно-политической силой, заявившей о своём участии в довыборах депутатов Петрозаводского городского совета, стали экс-навальновцы. 15 февраля на своей странице в ВК Артём Корнышов разместил пост, который заканчивался словами "Об одном, но самом главном, я хотел бы сообщить уже сейчас: мы примем участие в довыборах в городской совет. Будем выдвигать кандидата, вести полноценную публичную кампанию и "работать в полях". Цель одна – победить".

В указанном контексте интерес представляют позиции будущих кандидатов от КПРФ и "Справедливой России". Коммунисты продолжают сравнительно удачно обуздывать тему протеста против действий федеральных и региональных властей по оптимизации социальной сферы.

Ситуация со справедливороссами намного сложнее. Партии так и не удаётся выйти на трек формирования достаточно внятной и непротиворечивой идеологической платформы.

Обращают на себя внимание и странности, продолжающие происходить с партийными отделениями "Яблока", Партии Роста и "Патриотов России". Никакой межвыборной активности указанных партийно-политических сил не фиксируется.

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