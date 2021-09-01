Естественная убыль населения Карелии выросла в 1,7 раза

В республике отмечен рост смертности и сокращение рождаемости.

По данным Росстата, в первой половине нынешнего года в Карелии появились на свет 2534 человека, а ушли из жизни 5838. Таким образом, естественная убыль населения республики составила 3304 человека и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилась на 1308 человек, или в 1,7 раза.

Ухудшение демографической ситуации в регионе произошло из-за роста смертности и сокращения рождаемости. Так, смертность в первом полугодии выросла в Карелии на 1301 человека, а рождаемость уменьшилась на семь человек.