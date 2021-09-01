890x80
Реклама
Жители Медвежьегорского района помнят и берегут свою историю (ВИДЕО)
Сегодня 07:56
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55

Естественная убыль населения Карелии выросла в 1,7 раза

Новости. Общество
13:12, 03 Сентября 2021
фото: © Виктор Драчев / ТАСС

Новости партнеров

В республике отмечен рост смертности и сокращение рождаемости.

По данным Росстата, в первой половине нынешнего года в Карелии появились на свет 2534 человека, а ушли из жизни 5838. Таким образом, естественная убыль населения республики составила 3304 человека и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилась на 1308 человек, или в 1,7 раза.

Ухудшение демографической ситуации в регионе произошло из-за роста смертности и сокращения рождаемости. Так, смертность в первом полугодии выросла в Карелии на 1301 человека, а рождаемость уменьшилась на семь человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лана Текучева
2021-09-03 15:31:03
То ли еще будет! :)
Русский мужик
2021-09-03 15:28:04
Скандаловича действительно запретили коментировать . Видно побаиваются что люди будут ему вспоминать " позорные 29 рублей ".
Vel
2021-09-03 15:21:41
А я вам говорил. Она не причем. Поездила по республике в раскоряку. Готовит место для другого. Ну там же как-то оказались Алиханов, Зубарев и т.д..
Русский мужик
2021-09-03 15:29:58
Vel, приезжала к нам на завод перед прошлыми выборами , обещала " золотые горы " . Больше мы её не видели .
Изя
2021-09-03 14:40:18
С приставами и бурятами всегда так )))) :)
User
2021-09-03 14:24:13
О как! Аж бабку Валю комментировать запретили.
Изя
2021-09-03 14:41:49
User, чем она хуже шанделовича ????)
Успешный
2021-09-03 14:35:24
User, сесурити, правильно и сделали. Теперь сдохнешь в бессильной злобе вместе со своей либероидной грядкой
Off
2021-09-03 15:11:08
Успешный, наташка.
ЛДПРОВЦЫ и так будут с ней дебатировать. Без столиц и тебя , колготочника. :)
Вася
2021-09-03 13:40:12
А при чем здесь пивненко?
Бриг
2021-09-03 14:29:29
Вася, так и она к этому причастна в полной мере .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
27.08.2021, 09:55
Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать
30.08.2021, 10:43
Власти Карелии передали в аренду без торгов почти 9 гектаров земли в районе Ялгубы
27.08.2021, 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ
27.08.2021, 09:14
Грузовики раскидало по трассе в результате страшной аварии под Петрозаводском (ВИДЕО)
01.09.2021, 14:29
В Финляндии выплачивают компенсации за побочные явления при вакцинации от ковида

Аналитика

Сегодня 08:50
Ничего лишнего - только деньги
Как инфляция «съела» зарплаты жителей Карелии 3
Реальный уровень жизни жителей Карелии в 2021 году упал намного больше, чем показывают расчеты, основанные на официальных методиках.
Посредник между Западом и Востоком 3
02.09.2021 15:44
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
01.09.2021 16:07
Разбери фундамент голыми руками 4
01.09.2021 11:32
Право на отдых 1
31.08.2021 12:10
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2021 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
31.08.2021 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»