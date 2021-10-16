Заведующая отделением ИТАР ковид-центра Карелии Ольга Гвачлиани рассказала о профессии, четвертой волне коронавируса и пациентах, которых не спасти.

- Пациенты поступают крайне тяжелые. Некоторые лежат у нас и по два месяца. Такие больные становятся для нас родными людьми. Ты уже все знаешь о человеке, поскольку разговариваешь с ним каждый день. Мы вкладываем в работу с пациентом все свои силы, душу. И когда такой человек погибает, это больно. Весь персонал переживает.

А бывает, что пациента привезут, и уже в приемном отделении мы проводим реанимационные мероприятия, но не успеваем спасти. Тогда просто констатируешь смерть. Хотя всегда тяжело.

Особенно, когда погибают молодые люди. Так, в госпитале умер 18-летний мальчик, у которого была гематологическая патология. Погибают от ковида в 30 и 40 лет, в 50 и 60. Эти люди могли еще жить и жить, но инфекция решает по-иному.

Что думает Ольга Гвачлиани о прививках, помогают они или нет, читайте здесь.