Реклама

«Эти люди могли еще жить и жить, но инфекция решает по-иному»

Новости. Общество
14:35, 16 Октября 2021
фото: Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Заведующая отделением ИТАР ковид-центра Карелии Ольга Гвачлиани рассказала о профессии, четвертой волне коронавируса и пациентах, которых не спасти.

- Пациенты поступают крайне тяжелые. Некоторые лежат у нас и по два месяца. Такие больные становятся для нас родными людьми. Ты уже все знаешь о человеке, поскольку разговариваешь с ним каждый день. Мы вкладываем в работу с пациентом все свои силы, душу. И когда такой человек погибает, это больно. Весь персонал переживает.

А бывает, что пациента привезут, и уже в приемном отделении мы проводим реанимационные мероприятия, но не успеваем спасти. Тогда просто констатируешь смерть. Хотя всегда тяжело.

Особенно, когда погибают молодые люди. Так, в госпитале умер 18-летний мальчик, у которого была гематологическая патология. Погибают от ковида в 30 и 40 лет, в 50 и 60. Эти люди могли еще жить и жить, но инфекция решает по-иному.

Что думает Ольга Гвачлиани о прививках, помогают они или нет, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2021-10-16 14:58:01
Ужасает поведение руководства Карельского Минздрава в части организации лечения ковидых больницых.
Вот какая информация появилась 15.10.2021 в СМИ: В Петрозаводске открывается отделение по долечиванию пациентов, выписанных из ковидных госпиталей. На втором этаже здания оборудован дневной стационар на 10 коек. Он будет работать в три смены.
Отличная информация !
Сколько в месяц такое отделение долечит пациентов ?
Ну а теперь вопрос руководству Минздрава: На Ключевой расположен шикарный санаторий. Почему его не используют в данном случае - на его базе можно лечить, ну хотя бы долечивать.
В санаторий можно разместить более 150 человек !
Почему молчат главные врачи больниц и стационаров ?
Zim
2021-10-16 15:39:07
drug, а ничего что этот санаторий частная собственность? Надо отобрать, а потом вкладывать миллионы в его переоборудование под госпиталь?
комба
2021-10-16 15:09:40
drug, присоединяюсь. Тогда и занозу вылечат. :)
Изя
2021-10-16 14:57:06
Проще всего развал медицины свалить на зловещий вирус :)
комба
2021-10-16 14:41:57
Родни много, а толку мало. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии
13.10.2021, 16:11
Проект изменений в Генплане Петрозаводска предусматривает снос «хрущевок»

Аналитика

15.10.2021 09:24
Капитал
Здравляндия: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
Дерматолог детской клиники «Здравляндия» Алексей Валерьевич Попов отвечает на вопросы почему именно в детском возрасте важно уделить особенное внимание лечению кожных заболеваний.
Жил да был QR-код за углом, и его ненавидел весь дом 6
15.10.2021 09:23
Арбитражный управляющий выставил на торги офис-склад
14.10.2021 10:15
На съезд «Единой России» в «мягком вагоне» 23
12.10.2021 15:25
Ресторан — дело серьезное 12
12.10.2021 13:56
Вся аналитика

Чтиво

15.10.2021 11:12
Личное мнение
«Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны» 9
Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.
Лечим астигматизм по-новому
04.10.2021 09:00
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»