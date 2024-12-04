«Это чушь»: глава ВТБ опроверг возможную заморозку банковских вкладов россиян

Глава ВТБ Андрей Костин назвал «чушью» слухи о возможной заморозке вкладов

В Telegram-каналах ранее появилась информация, что счета и вклады россиян могут заморозить, чтобы сдержать инфляцию.

Глава ВТБ Андрей Костин считает «чушью» слухи о якобы возможной заморозке банковских вкладов россиян. Об этом банкир заявил журналистам на полях 17 Веронского Евразийского экономического форума, пишет ТАСС.

«Я считаю, что это чушь», — сказал Костин, отвечая на вопрос о возможной заморозке банковских вкладов населения.