«Это чушь»: глава ВТБ опроверг возможную заморозку банковских вкладов россиян

Глава ВТБ Андрей Костин назвал «чушью» слухи о возможной заморозке вкладов
В Telegram-каналах ранее появилась информация, что счета и вклады россиян могут заморозить, чтобы сдержать инфляцию.
Глава ВТБ Андрей Костин считает «чушью» слухи о якобы возможной заморозке банковских вкладов россиян. Об этом банкир заявил журналистам на полях 17 Веронского Евразийского экономического форума, пишет ТАСС.
«Я считаю, что это чушь», — сказал Костин, отвечая на вопрос о возможной заморозке банковских вкладов населения.
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