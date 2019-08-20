"Это гражданские вещи, там нет ничего военного"

Общественные наблюдатели за раскопками на мемориальном кладбище Сандармох" в Карелии не зафиксировали находок, которые бы подтверждали версию о расстрелянных в этих местах пленных красноармейцах:

На мемориальном кладбище "Сандармох" в окрестностях карельского города Медвежьегорска завершаются раскопки Российского военно-исторического общества, которое ищет на месте массовых расстрелов 1937-1939 годов следы пленных красноармейцев, предположительно убитых финнами во время Второй мировой войны. За проведением раскопок наблюдают общественники и волонтеры из Карелии, Москвы и Санкт-Петербурга.



Раскопки в Сандармохе. Фото: Валерий Поташов

Как рассказала "Столице на Онего" сотрудник международной историко-просветительской и правозащитной организации "Мемориал" Ирина Галкова , она не зафиксировала каких бы то ни было находок, которые бы подтверждали версию о расстрелянных в Сандармохе пленных красноармейцах:

"На телах частично сохранилась одежда и обувь, но они не показательны. Валенки, галоши, ботинки, но все это в очень плохом состоянии. Форменной одежды нет. Кроме того, вдоль дороги были выкопаны развалы вещей, которые обычно человек берет с собой в дорогу. Но это гражданские вещи, там не было ничего военного. Очень много железных кружек, мисок, ложек. Какие-то остатки от саквояжей и чемоданов. А сегодня было поднято много очков. Cудя по всему, это то, что принадлежало расстрелянным людям и сваливалось просто в кучу. Эти вещи не были закопаны. Они находятся сразу под дерном. Причем, местами попадаются оплавленные стекла и уголь, и это дает основание предположить, что эти вещи сжигали. В одной из ям был также найден кошелек, а все монеты в нем оказались выпущены до 1936 года", – сказала Ирина Галкова.

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