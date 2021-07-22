Реклама
В Петрозаводске участки для голосования будут защищены от коронавирусной инфекции
22.07.2021 16:25
В Карелии на каждом участке для голосования будет установлено видеонаблюдение
Новое
Сегодня 14:08
Опубликованы кадры с места ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал мотоциклист (ФОТО) 1
27.07.2021 16:29

«Это тяжелый бизнес»: социальное предпринимательство набирает силу в Карелии

Новости. Экономика
14:34, 28 Июля 2021
фото: из архива Виталия Смирнова

Новости партнеров

Социальная помощь может быть успешным бизнесом, но требует совершенно иных подходов, чем в других видах предпринимательской деятельности.

Об этом рассказал в интервью «Вестям Карелии» основатель одного частных пансионатов Петрозаводска Виталий Смирнов.

По его словам, еще несколько лет назад социальные услуги оставались прерогативой государственных учреждений или благотворительных организаций. Но после того как в российском законодательстве появилось понятие «социальное предпринимательство» и государство стало всерьез помогать развитию этой сферы, ситуация начала стремительно меняться. Сейчас в Карелии десятки предпринимателей, которые работают в сфере социальных услуг.

Тем не менее, в социальном предпринимательстве работает главное правило любого бизнеса — получение прибыли.

«Прибыль у нас, конечно, есть, но очень небольшая. Это тяжелый бизнес, в том числе морально и психологически. Есть текучка кадров, не каждый выдерживает такую работу. Первый вопрос, который мы задаем при приеме на работу, как человек относится к пожилым людям. Обязательно проводим стажировку при приеме на работу и только после этого решаем, сможет у нас работать сотрудник или нет. Мы должны нашим подопечным оказать качественные услуги и в то же время работать с родственниками, чтобы с ними у нас было взаимопонимание. Поэтому, если мы говорим о бизнесе, то это бизнес специфический, в нем есть много такого, чего нет в других сферах», — рассказал Смирнов.

Как построить успешный бизнес в социальной сфере, читайте в его интервью.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-07-28 15:00:49
У бабки в кедах тоже типа социальный бизнес :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
22.07.2021, 12:12
«Нас осталось 14»: Профессионалам в Карелии, которые умеют тушить лесные пожары, платят 20 тысяч рублей в месяц
21.07.2021, 12:51
Парфенчиков ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах Карелии
22.07.2021, 18:49
Архимандрит Мефодий из Валаамского монастыря умер от последствий коронавируса
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио

Аналитика

Сегодня 13:59
Политкухня
«Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать» 5
Парламентскую оппозицию Карелии обвинили в «паникерстве» и «пораженчестве» в общей борьбе с лесными пожарами.
Директор Баренц-групп: «Мы создаем новую среду обитания»
Сегодня 13:11
«Если загорелось, тушили сразу» 5
27.07.2021 15:33
«Иногда они возвращаются» 3
26.07.2021 14:46
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 3
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 9
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»