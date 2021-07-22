«Это тяжелый бизнес»: социальное предпринимательство набирает силу в Карелии

Социальная помощь может быть успешным бизнесом, но требует совершенно иных подходов, чем в других видах предпринимательской деятельности.

Об этом рассказал в интервью «Вестям Карелии» основатель одного частных пансионатов Петрозаводска Виталий Смирнов.

По его словам, еще несколько лет назад социальные услуги оставались прерогативой государственных учреждений или благотворительных организаций. Но после того как в российском законодательстве появилось понятие «социальное предпринимательство» и государство стало всерьез помогать развитию этой сферы, ситуация начала стремительно меняться. Сейчас в Карелии десятки предпринимателей, которые работают в сфере социальных услуг.

Тем не менее, в социальном предпринимательстве работает главное правило любого бизнеса — получение прибыли.

«Прибыль у нас, конечно, есть, но очень небольшая. Это тяжелый бизнес, в том числе морально и психологически. Есть текучка кадров, не каждый выдерживает такую работу. Первый вопрос, который мы задаем при приеме на работу, как человек относится к пожилым людям. Обязательно проводим стажировку при приеме на работу и только после этого решаем, сможет у нас работать сотрудник или нет. Мы должны нашим подопечным оказать качественные услуги и в то же время работать с родственниками, чтобы с ними у нас было взаимопонимание. Поэтому, если мы говорим о бизнесе, то это бизнес специфический, в нем есть много такого, чего нет в других сферах», — рассказал Смирнов.

Как построить успешный бизнес в социальной сфере, читайте в его интервью.