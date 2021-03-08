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Как бизнесу превратиться в "социальное предпринимательство", объяснили в Минэке Карелии

Новости. Экономика
15:31, 09 Марта 2021
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия объявило о приеме документов для признания субъектов малого и среднего бизнеса социальными предприятиями.

Такой статус могут получить предприниматели, которые принимают на работу социально уязвимых граждан, например инвалидов или пенсионеров, продают их товары и услуги.

Кроме того, к социальному предпринимательству могут быть отнесены субъекты МСП, которые занимаются определенными видами деятельности - производят товары и оказывают услуги для граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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