Как бизнесу превратиться в "социальное предпринимательство", объяснили в Минэке Карелии

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия объявило о приеме документов для признания субъектов малого и среднего бизнеса социальными предприятиями.

Такой статус могут получить предприниматели, которые принимают на работу социально уязвимых граждан, например инвалидов или пенсионеров, продают их товары и услуги.

Кроме того, к социальному предпринимательству могут быть отнесены субъекты МСП, которые занимаются определенными видами деятельности - производят товары и оказывают услуги для граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".