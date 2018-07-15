"Это вовсе не означает, что Трамп и Путин полетят в Хельсинки с целью выразить почтение финляндскому лидеру"

Не стоит возлагать на саммит в Хельсинки слишком большие надежды, считает политолог Олег Реут.

15 июля завершится российский Чемпионат мира по футболу. Уже на следующий день в Хельсинки состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Подавляющее большинство аналитиков едины во мнении, что её ожидание явно затянулось. Тем более планируемый саммит не будет носить характер ни рабочего, ни официального, ни государственного визита. Это будет организуемая на нейтральной территории встреча для обмена мнениями.

Стоит отметить, что спектр вопросов, по которым участники представят свои позиции, довольно широк. Здесь и ситуация в Украине и в Сирии, и усиливающийся режим санкций и контрсанкций, и непредсказуемость северокорейского режима, и испытания, выпавшие на долю трансатлантических отношений. Накануне саммита российские официальные медиа с утроенной энергией продвигают тезис, в соответствии с которым запас прочности в отношениях Европы и Америки практически исчерпан, и пережить нынешний ценностный конфликт стороны без очевидных потерь уже не смогут. Ведь расшатаны институты сотрудничества внутри всего западного мира. Межличностные противоречия американского лидера с германским канцлером и французским президентом лишь оформляют системное расхождение позиций. Для Трампа Меркель и Макрон олицетворяют всё, что Трампу не нравится или непонятно в современной Европе.

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