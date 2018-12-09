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Новости. Общество
21:40, 09 Декабря 2018
фото: Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

"Это злоупотребление властью" - Майкл Дуглас ответил на обвинения в домогательствах

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Актер разочарован тем, что его обвиняют в неприличном поведении перед журналисткой.

Известный актер Майкл Дуглас рассказал, что до сих пор переживает из-за обвинений в домогательствах. Он заявил, что он "очень разочарован" после того, как его обвинили в неприличном поведении.

Речь идет о Тине Браун, которая заявила, что инцидент произошел около 30 лет назад. Дуглас отметил, что это "злоупотребление властью", поэтому он разочарован таким поведением.

Как передает Dailymail, Дуглас снова опроверг эти слухи, отметив, что уважал бы Тину Браун, если бы она обратилась лично к нему с какими-то вопросами, но она сразу пошла в газету. Кроме того, актер рассказал, что обвинения повлияли на семейную жену Кэтрин Зета-Джонс и их двух детей-подростков. Ранее в Сети прокатилась волна рассказов о домогательствах со стороны известных людей. В том числе, обвинения были озвучены и в адрес Майкла Дугласа.

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