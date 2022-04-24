Евгений Ульянов: «КПРФ отправила на Донбасс более двух тонн гуманитарной помощи из Карелии» (ФОТО, ВИДЕО)

Карельское отделение КПРФ отправило гуманитарную помощь жителям Луганской области.
Как рассказал лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, участие в гуманитарной акции, которую ранее объявили коммунисты, приняли жители всех районов республики.
В итоге на Донбасс в пятницу, 22 апреля, из Карелии отправили более двух тонн самых необходимых вещей и продуктов.
«Я хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этом благородном деле, – коммунистов, наших сторонников, всех неравнодушных жителей Карелии, которые откликнулись на призыв КПРФ.
С 2014 года карельское отделение КПРФ оказывает гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса, мы лично отвозим ее в Луганскую область.
В сегодняшней непростой ситуации эта помощь очень важна. Мы верим, что у Новороссии – мирное будущее, все испытания мы пройдем вместе и с достоинством».
Напомним, в 2014 году карельские коммунисты первыми отвезли гуманитарную помощь на Донбасс. Евгений Ульянов был участником нескольких гуманитарных миссий в Луганскую область.
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