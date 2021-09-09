Евгений Ульянов: «Мы ехали, понимая, что можем попасть под обстрел»

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов - о себе и времени, когда все может измениться.

Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов гордится своей фамилией. Как и создатель первого в мире социалистического государства, он хочет дать людям свободу, равноправие и уверенность в завтрашнем дне. Рожденный в СССР, Евгений Ульянов искренне считает, что жизнь в России можно изменить в лучшую сторону, вернув страну на социалистический путь развития. По природе мягкий и добрый человек, он проявляет жесткость и силу характера, когда видит несправедливость. Отстаивая интересы простых людей, он идет до конца, не боясь противодействия со стороны власти.

Ульянов не любит говорить о своей личной жизни, но сделал исключение, рассказав о детстве и юности, своей семье и о том, как он стал коммунистом. В его биографии есть один малоизвестный факт – он лично участвовал в оказании гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса.

Сегодня мало, кто знает, что первый гуманитарный конвой в Луганскую народную республику прибыл от коммунистов из Карелии и Ярославля. В 2014 году однопартийцы в составе Ассоциации учителей русского языка и литературы поехали на микроавтобусе в Крым, чтобы подарить библиотекам русскую классику. В Крыму Евгений Ульянов с товарищами встретили много беженцев из Донбасса.

«Женщина рассказала, что муж остался в Луганске. У жителей Донбасса были проблемы с продуктами, водой, электричеством. Тогда мы решили помочь - на свои личные деньги купили тушенку, макароны, крупы, забили продуктами микроавтобус, в котором еще недавно были книги, и отправились в Луганск.

Там шла самая настоящая война. Мы ехали, понимая, что можем попасть под обстрел, но все-таки добрались до Луганска, нашли обком Коммунистической партии Украины, где прямо в здании жили коммунисты, и начали помогать мирным жителям – развозили продукты, лекарства, носили старикам воду из колонки».

Евгений Ульянов вместе с товарищами четыре раза ездил на Донбасс в самое сложное время - в 2014 и 2015 году.

«Однажды нас попросили привезти для садика карнизы. Он были упакованы в коробки. Пограничники нас проверили и пропустили, вдруг навстречу бежит представитель ОБСЕ с камерой. Он решил, что мы везем ракеты и хотел все это заснять. Представьте, как он был разочарован, увидев карнизы для детского сада!..

Сейчас об этом тяжело вспоминать: народ на Украине разделился на своих и чужих. Я собственными глазами видел, как украинские войска бомбили детские сады, школы и другие объекты инфраструктуры в ЛНР, и считаю, что нет ничего страшнее гражданской войны».

Подробнее читайте в интервью «Я горжусь своей фамилией».

Заказчик и изготовитель: Карельское республиканское отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда Карельского республиканского отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Республики Карелии седьмого созыва. Дата изготовления: 10.09.2021; Дата публикации: 10.09.2021. Тираж: 1 экз.