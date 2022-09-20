Евро рухнул до минимальной за 8 лет отметки

Курс европейской валюты впервые с 2014 года опустился ниже 52 рублей.

Курс евро на Московской бирже 30 сентября опустился на 6,73% — до 51,71₽ свидетельствуют данные площадки. По сравнению со вчерашним днем евро подешевел на 3,73₽. Об этом пишет РБК.

Ниже 52₽ европейская валюта торгуется впервые с 22 октября 2014 года, а ниже зафиксированного сегодня минимума опускалась в предыдущий раз 15 октября 2014 года.

«Несмотря на риски сужения профицита торгового баланса на фоне санкций на экспорт и постепенного наращения импорта, в октябре рубль способен укрепиться еще больше. В качестве ориентира может выступать майский минимум сразу под 56₽ за доллар США. Тем не менее к концу года по-прежнему видим курс рубля значительно ниже текущих значений», — считает эксперт «БКС Мир инвестиции» Михаил Зельцер.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников не исключил, что возможен всплеск волатильности в середине дня после выступления президента России. Сегодня, 30 сентября, президент России Владимир Путин выступит по вопросу о вхождении в состав России новых территорий.

«На внешних рынках евро остается статичным. Отметим, что доллар дешевеет в рамках дневной волатильности. Считаем, что обвал евро вызван новостями о том, что ЕС будет вводить потолок цен на весь импорт российского газа», — отметили аналитики «Промсвязьбанка».