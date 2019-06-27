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Новости. Экономика
22:00, 27 Июня 2019
фото: РИА Новости / Владимир Сергеев

Евросоюз продлил экономические санкции против России

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Совет ЕС официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года.

В сообщении указано, что такое решение принято после того, как Ангела Меркель и Эммануэль Макрон проинформировали европейских лидеров о ситуации с выполнением Минских соглашений, пишет издание "РИА Новости". 

Главы стран-членов ЕС единогласно согласились сохранить санкции, Совет оформил это решение в письменном виде.
 
Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

В марте 2015 года ЕС привязал их действие к полному выполнению Минских соглашений.

Владимир Путин неделю назад во время прямой линии сообщил, что после того, как Европа ввела антироссийские санкции в 2014 году, ее потери от этого решения составили 240 миллиардов долларов. Российская экономика, в свою очередь, недополучила 50 миллиардов, отметил президент.

 
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