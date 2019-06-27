Евросоюз продлил экономические санкции против России

Совет ЕС официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года.

В сообщении указано, что такое решение принято после того, как Ангела Меркель и Эммануэль Макрон проинформировали европейских лидеров о ситуации с выполнением Минских соглашений, пишет издание "РИА Новости".

Главы стран-членов ЕС единогласно согласились сохранить санкции, Совет оформил это решение в письменном виде.



Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.



В марте 2015 года ЕС привязал их действие к полному выполнению Минских соглашений.



Владимир Путин неделю назад во время прямой линии сообщил, что после того, как Европа ввела антироссийские санкции в 2014 году, ее потери от этого решения составили 240 миллиардов долларов. Российская экономика, в свою очередь, недополучила 50 миллиардов, отметил президент.