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ФАС поручила проверить наличие сговоров между "Магнитом" и другими сетями в регионах

Новости. Общество
22:00, 26 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Торговые сети заподозрили в картельном сговоре с целью повышения цен на гречневую крупу.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным управлениям проверить наличие сговоров между "Магнитом" и другими сетями в 56 регионах, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

"25 мая 2020 года ФАС России поручила своим территориальным управлениям в 56 регионах, в которых также зафиксированы завышенные цены на гречневую крупу, провести проверки на предмет наличия признаков антиконкурентного соглашения между АО "Тандер" и другими региональными торговыми сетями", - говорится в сообщении.

Ранее Челябинское УФАС заподозрило торговые сети "Магнит" и SPAR в картельном сговоре с целью повышения цен на гречневую крупу. Торговая наценка на гречневую крупу "Экстра" торговой марки "Увелка" в сети "Магнит" в отдельные периоды превышала более 200%.

25 мая антимонопольное ведомство совместно с Челябинским УФАС России в формате видеоконференцсвязи провело совещание с руководством торговой сети "Магнит". Поводом стало изучение ценовой политики ретейлера на социально значимые товары, в том числе гречневую крупу, в период пандемии COVID-19. "Торговать дорого не запрещено, а вот договариваться об этом с конкурентами - противозаконно. И наказанием за сговор будут административные штрафы до 15% от годового оборота компании и уголовная ответственность. Прошу изучить вашу торговую политику в регионах, подумать, и дать нам обратную связь в течение недели", - цитирует ТАСС начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева.

Напомним, в магазинах Петрозаводска ажиотаж наблюдался в середине марта: с полок смели гречу.

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