В магазинах Петрозаводска начался ажиотаж: с полок смели гречу (ФОТО)

Гречневая крупа пропала с прилавков сетевых магазинов столицы Карелии.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото из двух крупных магазинов. Полки с гречневой крупой вечером во вторник оказались пустыми и в "Сигме", и "Ленте".

"Скупают крупу, сахар, соль. Выкладка этих товаров идет в течение целого дня, хотя обычно это делали только ночью. Туалетную бумагу не берут пока пачками. Гречку разобрали почти всю", - рассказывают продавцы.

Не обнаружили на полках в сетевом магазине наши читатели и горох.

На парковке перед "Сигмой" свободных мест нет. Товары из магазина вывозят полными тележками. При этом некоторые покупатели ходят в масках.

Напомним, сегодня утром глава Карелии Артур Парфенчиков проверил сетевой магазин в Петрозаводске, чтобы убедить население, что дефицита продуктов нет. Он призвал жителей Карелии воздержаться от паники и не скупать "несчастную" гречку из-за угрозы коронавируса.