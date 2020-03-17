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В магазинах Петрозаводска начался ажиотаж: с полок смели гречу (ФОТО)

Новости. Общество
21:01, 17 Марта 2020
фото: Столица на Онего
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Гречневая крупа пропала с прилавков сетевых магазинов столицы Карелии.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото из двух крупных магазинов. Полки с гречневой крупой вечером во вторник оказались пустыми и в "Сигме", и "Ленте".

"Скупают крупу, сахар, соль. Выкладка этих товаров идет в течение целого дня, хотя обычно это делали только ночью. Туалетную бумагу не берут пока пачками. Гречку разобрали почти всю", - рассказывают продавцы.

Не обнаружили на полках в сетевом магазине наши читатели и горох.

На парковке перед "Сигмой" свободных мест нет. Товары из магазина вывозят полными тележками. При этом некоторые покупатели ходят в масках. 

Напомним, сегодня утром глава Карелии Артур Парфенчиков проверил сетевой магазин в Петрозаводске, чтобы убедить население, что дефицита продуктов нет. Он призвал жителей Карелии воздержаться от паники и не скупать "несчастную" гречку из-за угрозы коронавируса.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-03-17 22:45:39
Нам, академикам, не понять, что у народа в головах.
Саныч
2020-03-17 22:40:40
Народ поумнел. Телевизоры пачками уже не скупает.
Мик
2020-03-17 22:16:15
Когда придет болезнь не продукты не деньги уже не понадобятся.
Гость
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