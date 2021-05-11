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ФАС России признала незаконными субсидии государственным сельхозпредприятиям Карелии

Новости. Экономика
12:38, 12 Мая 2021
фото: pixabay
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Антимонопольная служба выявила признаки нарушения законодательства правительством Карелии при выделении субсидий государственным сельхозпредприятиям в ущерб интересам частных компаний.

Об этом говорится в решении ФАС по результатам антимонопольного расследования.

«Установлено, что при реализации государственной программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» АО «Совхоз «Ведлозерский», АО «Совхоз «Толвуйский» и ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» имели преимущественное положение по отношению к иным производителям, осуществляющим деятельность на рынке молочного скотоводства, и являлись получателями субсидии в обход процедуры отбора, предусмотренной для остальных хозяйствующих субъектов», — говорится в документе.

По мнению ФАС, условия предоставления субсидий ставят в неравное положение государственные и частные предприятия.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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