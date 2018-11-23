ФАС утверждает, что дефицита бензина нет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит рисков закрытия независимых АЗС из-за дефицита бензина и дизельного топлива в текущей рыночной ситуации.

Голомолзин пояснил, что в ноябре поставки топлива на внутренний рынок на 4,5% превышают показатель за аналогичный период прошлого года. При этом поставки на внутренний рынок являются премиальными, в связи с чем угрозы того, что топливо уйдёт с внутреннего рынка, не существует по экономическим основаниям.

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