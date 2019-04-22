Федеральное казначейство стало больше контролировать расходы бюджета Карелии

Правительство РФ поручило Федеральному казначейству обеспечить сопровождение ряда платежей в связи со строительством и реконструкцией объектов государственной собственности, источником финансового обеспечения которых являются средства Дорожного фонда Карелии, а также в связи с закупкой лекарственных средств и осуществлением бюджетных инвестиций.

Как пояснили в Минфине Карелии, новшеством казначейского сопровождения 2019 года стали авансовые платежи, получаемые юридическими лицами по муниципальным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму 5 млн рублей и более, предметом которых является строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности по федеральной программе "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

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