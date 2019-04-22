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Новости. Экономика
09:23, 22 Апреля 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Федеральное казначейство стало больше контролировать расходы бюджета Карелии

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Правительство РФ поручило Федеральному казначейству обеспечить сопровождение ряда платежей в связи со строительством и реконструкцией объектов государственной собственности, источником финансового обеспечения которых являются средства Дорожного фонда Карелии, а также в связи с закупкой лекарственных средств и осуществлением бюджетных инвестиций.

Как пояснили в Минфине Карелии, новшеством казначейского сопровождения 2019 года стали авансовые платежи, получаемые юридическими лицами по муниципальным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму 5 млн рублей и более, предметом которых является строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности по федеральной программе "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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